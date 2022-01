Emergenza Covid: dal Comune ci sono 29mila euro per le aziende

CASALODO – Al fine di sostenere i soggetti colpiti economicamente dall’emergenza Covid-19, il Comune riconosce un contributo a fondo perduto a favore delle piccole e micro-imprese che svolgono attività commerciale e artigianale anche mediante un’unità operativa sul territorio comunale. Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che abbiano meno di 10 dipendenti, che svolgano attività economiche che svolgano attività economiche attraverso anche un’unità operativa ubicata nel territorio di Casaloldo, che siano iscritte al registro delle imprese e che non siano in fallimento o in concordato.

Lo stanziamento messo a disposizione dal Comune ammonta a 29mila e 301 euro che sarà integralmente messo a disposizione delle aziende per i contributi economici a fondo perduto previsti. L’ammontare del contributo economico riconosciuto ad ogni attività sarà assegnato sulla base delle richieste ammesse per un massimo di mille euro ad impresa. Le somme messe a disposizione dal Comune verranno comunque utilizzate per intero per le imprese colpite dall’emergenza sanitaria.

La domanda di contributo va presentata al Comune di Casaloldo via pec entro le ore 13 del prossimo 31 marzo.

Sul portale istituzionale dell’ente locale in ogni caso sono presenti tutte le informazioni necessarie oltre che i moduli da compiliare e inoltrare al Comune per fare richiesta di contributo.