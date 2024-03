Levata, “no” all’antenna telefonica vicino al parco

LEVATA (Curtatone) Niente antenna telefonica nei pressi della zona residenziale della frazione di Levata: a renderlo noto è l’amministrazione comunale che dopo una lunga interlocuzione con l’operatore Iliad ha trovato un accordo che porterà l’istallazione della infrastruttura nell’area dell’ex depuratore.

L’intenzione dell’operatore telefonico era di collocare l’antenna nei pressi del campo sportivo: una scelta cui il Comune di Curtatone si era da subito opposto per le possibili ripercussioni che la presenza dell’antenna potrebbe avere sulla salute dei cittadini. Da lì era, dunque stata avviata una lunga trattativa con Iliad – che aveva, appunto, presentato una manifestazione d’interesse – al fine di trovare una soluzione che potesse essere a tutti congeniale. L’infrastruttura sorgerà, dunque sempre a Levata ma nei pressi dell’ex depuratore e, quindi lontana dalla zona residenziale.

Ancora presto per avere una data certa sull’effettiva installazione dell’antenna di telefonia anche se, come affermato dal Comune, la sua collocazione è prevista per l’anno in corso.

Un risultato, questo, di cui è stata data comunicazione durante il consiglio comunale svoltosi nei giorni scorsi che ha visto, tra gli altri punti, l’approvazione degli aggiornamenti al Regolamento comunale degli impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili e del piano di attuazione per il 2024. E proprio l’importanza del Piano adottato dal Comune di Curtatone è stata sottolineata dall’assessore Cinzia Cicola che ha ribadito come, anche «in vista delle future modifiche della normativa, avere un Piano antenne permetterà all’Ente di agire in futuro in modo più accurato per garantire i servizi di telefonia, da un lato, e la salute dei cittadini, dall’altro. Avere al nostro fianco lo studio Polab (che negli scorsi anni ha redatto il Piano per il Comune, ndr) – ha concluso l’assessore – sarà sicuramente molto utile».