“Cominciamo da… Grazie”: gli studenti scoprono il paese

GRAZIE – Scoprire il territorio e le sue peculiarità da un punto di vista storico, culturale ed ambientale: questo lo scopo del progetto “Cominciamo da… Grazie” ideato dal Comune di Curtatone in collaborazione con Siram Veolia.

Gli scolari delle classi quarte della Scuola Primaria di San Silvestro ieri a Grazie per scoprire il territorio e la sua storia. «Il progetto nasce per far scoprire – come spiegato dalla responsabile dell’ufficio turismo del Comune di Curtatone. Enrica Piva – ai più giovani il territorio da un punto di vista storico, culturale ed anche ambientale». Il tour dei piccoli ha preso il via già durante il percorso in autobus dal plesso scolastico al borgo durante il quale i ragazzi hanno potuto ammirare i monumenti storici eretti in ricordo delle battaglie risorgimentali e della Seconda Guerra Mondiale. Poi, come da programma, arrivo a Grazie per la visita guidata al MuDri (Museo Diffuso del Risorgimento) presso l’Antico Foro Boario, al Museo urbano dei Madonnari ed al Santuario. Un tour che ha molto entusiasmato i piccoli che tra stupore e curiosità hanno posto molte domande alla guida Elena Danieli. Il tour per il borgo è poi proseguito con un’escursione in barca nelle Valli del Mincio – con tappa alla Garzaia – accompagnati dai Barcaioli del Mincio. Il 18 aprile replica con le classi di Buscoldo e San Silvestro.