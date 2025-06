Cammini che s’incontrano tra Asola e Acquanegra

ALTO MANTOVANO – Successo per l’evento “Cammini che si incontrano” ideato dai Comuni di Asola e Acquanegra sul Chiese. Una giornata alla scoperta del territorio e delle sue bellezze nascoste grazie a “Il Cammino di Santa Giulia” e alla mostra diffusa “VeLo25 VeLo La veronica in Lombardia”. Dalla presentazione del progetto “Bachicoltura sulle sponde del Chiese” presso Cascina Corte di Sopra nella frazione Barchi all’evento in Museo con il “Cammino di Santa Giulia: progetti e opportunità” con Carlo Picchietti e Agostino Benassi, rispettivamente vicepresidente e presidente dell’Associazione. Un percorso evocativo che – in 28 tappe, per un totale di 467 chilometri – collega tutte le pievi storiche dedicate a Santa Giulia dalla Corsica a Brescia, passando anche per Asola. I numerosi partecipanti hanno poi scoperto con l’intervento “Un affetto che si fa strada. VeLo La Veronica e la Lombardia” le più antiche raffigurazioni lombarde della Veronica romana e ne hanno ammirato la presenza all’interno della Cattedrale di Sant’Andrea, grazie a Matilde Monteverdi a ad alcuni giovani ciceroni. Al termine della visita, si è tenuta l’inaugurazione della mostra “La poesia del viaggio” di Mara Isolani. “La vita è un viaggio – ha spiegato l’artista veronese – e un eterno gioco tra la finitezza e l’indistinto, il compiuto e l’irrisolto”. Al termine, presso il Ristorante La Chiusa, in collaborazione con il Comune di Acquanegra sul Chiese, si è tenuta la presentazione e la benedizione dal parte del parroco di Asola don Luigi Ballarini della formella in ceramica del Cammino di Santa Giulia.