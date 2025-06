Verso Capo Nord: il pensionato pegognaghese Galeotti già in Germania

PEGOGNAGA – Ciao, dopo 5 giorni di pioggia e 2 di sole sono approdato a Regensburg, caotica ma col solito rigore tedesco», scrive a Teresa Morbio, via whatsapp Fabio Galeotti, ciclista di Tabellano, neopensionato che punta a Capo Nord in sella alla propria bicicletta che ha autocostruito nella carpenteria metallica “Augusto Paluan” di Pegognaga, dove ha lavorato gli ultimi dodici anni.

«I km percorsi – dice Fabio – sono già 740. Sono in campeggio anche stanotte, poi domani vedrò come orientarmi». Tra le foto che ha inviato ecco un selfie con un ciclista ultra-ottantenne tedesco dal quale, incuriosito, è stato avvicinato colloquiando con un traduttore elettronico. Ecco il contenuto della loro conversazione «Questo signore è Joseph ciclista di 83 anni, che incuriosito dal mio mezzo mi ha chiesto in tedesco cose per 20 minuti. Io gli rispondevo in italiano usando il traduttore simultaneo. Molto sorpreso della mia età mi ha augurato ogni cosa bella possibile».