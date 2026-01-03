Cappelletta, al via la riqualificazione urbana lungo la SS 62

CAPPELLETTA (Borgo Virgilio) – Ancora qualche settimana e prenderanno il via i lavori di riqualificazione generale nella frazione di Cappelletta, lungo il tratto dell’ex Strada Statale 62 compreso tra via Granasso e viale Montello, incluso il collegamento ciclopedonale verso viale Monte Grappa. L’intervento programmato dall’amministrazione comunale di Borgo Virgilio ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza, l’accessibilità e la qualità urbana di un’area strategica del territorio, caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali e da un intenso utilizzo da parte di pedoni, ciclisti e automobilisti. Il progetto prevede il rifacimento completo del marciapiede, che sarà rialzato e realizzato in calcestruzzo drenante, l’eliminazione delle barriere architettoniche, il rinnovo del percorso ciclopedonale, la razionalizzazione degli accessi al controviale e il rifacimento del manto stradale. Particolare attenzione è stata riservata alla convivenza tra infrastrutture e alberature esistenti, con soluzioni tecniche che tutelano lo sviluppo delle radici e migliorano la fruibilità degli spazi pubblici. Completano l’intervento la riqualificazione dello spartitraffico, con materiali più decorativi e durevoli, e il rifacimento della segnaletica, contribuendo a un deciso miglioramento dell’immagine complessiva della frazione. L’importo complessivo dell’opera è pari a 230mila euro, finanziati dal Comune, comprensivi dei lavori, delle spese tecniche e delle somme a disposizione dell’amministrazione. Il sindaco Francesco Aporti ha ringraziato l’assessore Raffaele De Berti e il consigliere Andrea Marcone, che si sono impegnati nella valutazione e nella progettualità dell’opera in oggetto. Proprio De Berti ha posto i riflettori su una tematica su cui è fondamentale riflettere, ovvero la desertificazione commerciale. «Oggi i centri urbani minori sono chiamati a fronteggiare questo dolente fenomeno che minaccia la vitalità economica e sociale di molte piccole realtà. In risposta a questa sfida, l’amministrazione comunale – spiega De Berti – ha avviato un significativo investimento per la riqualificazione del centro della frazione di Cappelletta. Oltre a migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici, l’obiettivo è quello di creare un ambiente più attrattivo per le attività commerciali di vicinato, incentivando la loro permanenza e lo sviluppo». Sempre riguardo alla riqualificazione, il vicesindaco Elena Dall’Oca ha aggiunto che i lavori sono propedeutici per migliorare la sicurezza dell’area nei pressi dei negozi: «Razionalizzare l’accesso dei veicoli, rifare il marciapiede, rinnovare il percorso ciclopedonale e abbattere le barriere architettoniche sono azioni che permettono un accesso più sicuro per tutti, migliorando anche esteticamente la zona».

Matteo Vincenzi