Casa in fiamme a Moglia. Un 64enne intossicato dal fumo

MOGLIA Panico a Moglia la scorsa notte in via Mazzini, dove un’abitazione ha preso fuoco per un presunto malfunzionamento della stufa. Intossicato dal fumo ma salvo per miracolo il proprietario, un 64enne svegliato dalle urla di un vicino di casa. Per domare l’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco di Suzzara che sono rimasti sul posto per tutta la notte a mettere in sicurezza l’area. L’uomo è stato trasportato in ospedale per monitorare la sua situazione ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Completamente inagibile la sua abitazione.