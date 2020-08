Tuffi – Sara Buzzoni brilla agli Italiani: è 6ª dai 3 metri, la migliore tra le 2004

ROMA Proseguono allo Stadio del Nuoto di Roma i Campionati Italiani estivi di Categoria (C2, C1, Ragazzi, Juniores) di tuffi. La Canottieri Mincio è presente con tre atlete. Dopo la discreta performance, nella categoria Ragazze, di Caterina Boscaglia (nona dal metro, ottava dai tre), ieri è toccato a Sara Buzzoni (in foto), classe 2004, al primo anno da Juniores. Sara si è classificata nona (col punteggio di 280.15; seconda della sua classe) nella gara dal trampolino un metro; mentre dai tre ha strappato un eccellente sesto posto (con 313.10), la migliore tra le 2004. La più piccina del terzetto, Beatrice Micale (2007), chiuderà la rassegna con le gare domenicali della categoria C1: al mattino dal metro, nel pomeriggio dai tre.

Restando in piscina, ma passando al nuoto, dopo il forfait di mercoledì nei 50 stile libero, la viadanese Nicoletta Ruberti, tesserata per il Club Azzurra Bologna, vittima di un fastidioso dolore al collo, ha disertato anche i 100 ai Campionati nazionali di categoria su base regionale. Oggi scende in vasca Rachele Regattieri (nella foto), dell’Aquatic Center, impegnata sulle tre distanze a dorso (50, 100 e 200 metri) nel campionato lombardo alla piscina Lamarmora di Brescia. Stamane alle 11.30 fa i 200, domattina (ore 10) i 100 e nel pomeriggio (17) i 50. Entrambe le atlete virgiliane saranno di scena a Roma nel Trofeo Settecolli (11-13 agosto), quest’anno valido come Campionato Italiano.