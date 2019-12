Basket Serie A2 – Pompea a Milano per il botto di fine anno

Mantova All’andata i milanesi sorpresero un po’ tutti alla Grana Padano Arena, riuscendo a battere la Pompea reduce dall’ottimo esordio a Piacenza, sconfiggendola 69-71. E’ proprio da quel match che coach Alex Finelli parte proiettandosi alla sfida di questa sera al PalaLido di Milano, anticipo della 15ª giornata, con palla a due fissata per le ore 20.30.

«Sicuramente dalla partita di andata con Milano abbiamo imparato molte cose – afferma il tecnico biancorosso – dal punto di vista della preparazione della gara siamo in una routine di una squadra che sta bene, che ha entusiasmo, che vuole preparare la partita nel migliore dei modi sapendo che andremo su un campo difficile. Il fattore campo per loro sarà importante: il PalaLido nelle ultime gare era pieno di tifosi. Milano ha ottenuto delle vittorie importanti. Stiamo parlando di una squadra forte, che potrebbe avere tranquillamente i nostri punti in classifica se non fosse stato per alcune gare perse nel finale. Milano si appoggia sulla leadership dei due italiani Sabatini e Montano, esperti della categoria e con grande forza caratteriale e talento. Da questa coppia nasce la loro pericolosità offensiva. Poi c’è l’americano Raivio sul perimetro che è il leader offensivo che andrà limitato e sotto canestro Lynch, giovane, con un fisico importante e grande padronanza del corpo dentro l’area che lo rende intimidatore e pericoloso. Sarà una partita importante per noi».

In casa Stings sarà ancora assente Vigori per la stessa infiammazione al ginocchio che l’aveva costretto a rimanere seduto in panchina contro Piacenza, mentre Clarke dovrebbe essere in via di guarigione dopo una lussazione al dito medio della mano sinistra rimediata nel match di domenica scorsa, ma verrà valutato fino all’ultimo.