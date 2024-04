Castiglione: Famedio, lavori interni in dirittura d’arrivo. Dara: “Apertura infopoint 25 aprile”

CASTIGLIONE Prosegue il restyling del Famedio di Castiglione, soprattutto degli ambienti interni, che andranno ad ospitare, poi, il nuovo infopoint comunale. L’obiettivo, come confermato anche dal vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici Andrea Dara, è uno: «La chiusura del cantiere a breve, con l’auspicio di aprire l’edificio al pubblico già il 25 aprile, in occasione delle celebrazioni per l’Anniversario della Liberazione d’Italia». Tra i monumenti sicuramente più interessanti del capoluogo dell’Alto Mantovano, dal 1900 consacrato come tempio in onore dei caduti di guerra, il Famedio di via Garibaldi, è stato protagonista di una riqualificazione che ha coinvolto sia tetto che, come detto, allestimento interno. L’amministrazione comunale infatti, dopo circa 3 anni di impegno, sta portando a termine quanto pianificato, ridando finalmente degno lustro al significato storico, culturale e religioso dell’intero edificio. I lavori, come da progetto, hanno previsto la creazione di un percorso con sei pannelli informativi posti intorno alla statua principale in posizione centrale rispetto alla pianta ottagonale, due totem multimediali, un banco reception ed un contenitore espositivo. L’importanza di quest’opera di ristrutturazione come punto di accoglienza turistica e quale luogo di interesse culturale vedrà proprio il capoluogo morenico punto focale di quello che sarà poi il percorso denominato “Ecomuseo della Pace” con approfondimenti dedicati alla nascita della Croce Rossa e sulla Battaglia di Solferino. (a.m.c.)