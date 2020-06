Calciomercato dilettanti – Castiglione, idea Lauricella. Governolese su Loschi, al Marmirolo piace Giarruffo

MANTOVA Entra nel vivo il mercato dei dilettanti, alla vigilia del Consiglio Direttivo Lnd che dovrebbe sancire i verdetti dei campionati e il piano per la ripartenza. L’addio di Bignotti ha lasciato un vuoto nel centrocampo del Castiglione. In salita la strada che porta a Chiarini, si valuta anche il profilo di Lauricella, passato in dicembre dalla Governolese al Vobarno. Si tratta dunque di un altro ex Pirata nel mirino degli aloisiani. Le trattative per Vincenzi, Ghirardi e Mambrin sono in fase di stallo, anche perchè la Gove non molla facilmente. Il Ciliverghe ha invece messo gli occhi su Mariani, molto apprezzato da mister Cogliandro. Non solo partenze. La Governolese pensa ad acquisti a “chilometro zero” come il portiere Luca Loschi, i centrocampisti Luca Brondolin e Giovanni Vicenzi, il difensore Matteo Lonighi del Suzzara, il quale piace molto anche al Marmirolo. Rullo che dalle zebre potrebbe prendere pure Corradini e Mortari e corteggia inoltre l’attaccante Giarruffo rientrato ai Pirati dal prestito al Porto. Il profilo è tuttavia perfetto per il nuovo corso rossoblù.

La Castellana ha due opzioni per il ruolo di portiere: salgono le quotazioni di Lancini dello Sporting Brescia, l’alternativa di lusso è Luna, rientrato alla casa madre Brescia dopo il prestito alla Gove. Per l’attacco il nome buono è sempre quello di Nicola Piras, che proprio in questi giorni discuterà con i Pirati l’eventuale conferma.

L’Union Team sta allestendo uno squadrone per la Seconda Categoria. Il neo diesse Paolo Pizzadini ha portato con sè da Curtatone mister Petrozzi e un bel gruppo di giocatori (Capucci, Cavalli, Contesini, Corradi, Gallo, Michielotto), cui si è aggiunto Piovani. Altri cinque dovrebbero arrivare dalla Casteldariese, con la ciliegina Florez. I giocatori in esubero potrebbero accasarsi al Borgo Virgilio o al S.Egidio S.Pio X. Cerca squadra l’ex tecnico giallorosso Gianfranco Zanardi, che ha ricevuto un’offerta dal Borgo per guidare la Juniores. In cerca di una panchina pure Sandro Modenesi, che ha lasciato il Segnate, e Alex Gozzi, che ha concluso la sua esperienza cremonese al Psg. Rapid United e Mussetola dovrebbero proseguire insieme (stasera l’incontro decisivo), il Segnate conferma Benazzi con Venturi vice, mentre a Ceresara Carturan farà anche il diesse.