Castiglione: Maria Grazia e Giuseppe, amore tra le lettere

CASTIGLIONE Sono circa 240 i portalettere in servizio sulla provincia di Mantova, operativi nei sei centri di distribuzione che servono i comuni mantovani. Fra tali portalettere ci sono anche Maria Grazia Terrizzi e Giuseppe Melillo, 41 anni lei e 38 lui, del centro di distribuzione di Castiglione.

E proprio lì, sul posto di lavoro, nel corso del tempo, è sbocciato il loro amore. Giuseppe, originario di un paese in provincia di Foggia è perito elettronico e si è trasferito in provincia di Mantova per lavoro, mentre Maria Grazia è laureata in economia del turismo. Insieme dal 2021 ora hanno un bimbo di 16 mesi e una bella famiglia allargata composta da altri quattro figli che hanno 19, 14, 9 e 7 anni.

«Poste Italiane fa da sfondo alla nostra storia – racconta Giuseppe -. Inizialmente eravamo amici e parlavamo molto assieme soprattutto del periodo che stavamo passando a livello familiare. Per un po’ di tempo abbiamo lavorato in centri di distribuzione diversi per poi ritrovarci a Castiglione».

Dal canto suo racconta Maria Grazia: «Lavorare nello stesso posto è un vantaggio: arriviamo insieme e torniamo insieme e nel tragitto riusciamo a ritagliarci un po’ di tempo per parlare. Come coppia il nostro punto di forza è essere molto complici; tra noi non c’è bisogno di parlare ma basta uno sguardo per capirci. Abbiamo caratteri diversi ma ci compensiamo. Giuseppe è un gran lavoratore e non si tira mai indietro soprattutto nell’aiutare i colleghi». A far innamorare Giuseppe è stato il carattere di Maria Grazia che definisce un «uragano positivo», ma anche la sua indipendenza e autonomia.

Sono stati oltre 300 i nuovi portalettere inseriti alla fine del 2023 in Lombardia e 2100 in tutta Italia, spiega una note di Poste Italiane. Il programma di politiche attive, concordato con le organizzazioni sindacali, contribuisce a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale “2024 sustain & innovate”, in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito che vede la trasformazione della figura del portalettere sempre più incentrata sul mercato dei pacchi.