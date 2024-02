Castiglione: troppi lavori e troppo lunghi, la Provincia “molla” l’ex caserma

CASTIGLIONE Quale sarà la futura sede del centro per l’impiego di Castiglione non è dato sapere. Ciò che però è certo, è il fatto che il servizio non sarà ospitato nell’ex sede della Compagnia carabinieri, non più in uso da quando i militari castiglionesi hanno traslocato nell’attuale sede di via Torquato Tasso.

La decisione è stata presa da alcuni giorni dalla Provincia di Mantova: i lavori di riqualificazione e sistemazione dell’ex caserma, in disuso ormai da anni, si rivelerebbero infatti troppo lunghi per consentire a Palazzo di Bagno di concludere l’operazione entro la fine dell’anno. E non finire i lavori entro il prossimo 31 dicembre, significherebbe perdere il contributo che la Provincia aveva ottenuto proprio per eseguire le opere necessarie.

Scartata quindi la struttura che fu in uso ai carabinieri, la la strada che appare più semplice da percorrere è quindi quella del mercato dei privati. Anche perché, come spiega il sindaco Enrico Volpi, al momento il Comune non dispone di edifici pubblici che potrebbero fare al caso della Provincia.

«Il nostro ente locale – conferma il primo cittadino castiglionese – almeno per ora non ha a disposizione edifici che potrebbero andare incontro alle esigenze della Provincia. Credo che la soluzione più semplice sia appunto quella di trovare un privato interessato a mandare in porto l’operazione».

L’intento della Provincia, come si legge nell’avviso pubblico, è acquistare l’immobile (che non dovrà essere ristrutturato) usando i fondi messi a disposizione dal piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego. L’edificio dovrà essere situato giocoforza in territorio di Castiglione. Diversi requisiti: tra gli altri, accessibilità anche da parte delle persone con difficoltà motorie, disponibilità di spazi per l’accoglienza e l’attesa, ingresso indipendente, presenza di sufficienti aree di parcheggio, spazio per un numero di postazioni lavorative comprese tra le 15 e le 18 unità (alcuni uffici singoli, alcuni uffici doppi ma anche sportelli).