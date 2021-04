Marcaria, venerdì un incontro in streaming con la scrittrice Federica Manzon per il ‘Marcaria Springtime’

MARCARIA Prosegue venerdì la prima edizione del festival “Marcaria Springtime”, rassegna di eventi frutto della collaborazione tra Comune, biblioteca “Filippo Martani”, Cooperativa Charta e Rete Bibliotecaria Mantovana. Alle 20.30 è in programma l’incontro in diretta streaming con la scrittrice Federica Manzon. Nell’incontro, condotto da Simonetta Bitasi, si parlerà con Manzon del suo ultimo romanzo: “Il bosco del confine”, edito da Aboca. L’evento è organizzato in collaborazione con il gruppo di lettura di Marcaria “I Lettori di Marca” e con tutti i gruppi di lettura delle biblioteche mantovane e realizzato con il contributo di Fondazione Cariverona. La rassegna “Marcaria Springtime” proseguirà poi sabato 17 aprile, dalle 15.30 alle 17.30, con “Passeggiare è un po’ come volare: naturalisti in erba”, letture animate e laboratorio artistico per bambini dai 7 ai 10 anni a cura di Silvia Mengali e Arianna Maiocchi di Cooperativa Charta. Gli eventi si potranno seguire collegandosi alla pagina facebook della biblioteca comunale o al canale youtube del Comune di Marcaria.

Paolo Zordan