Morte sospetta dopo il ricovero: disposta l’autopsia

MANTOVA Era entrata in ospedale per un caso di appendicite, ma poco dopo il ricovero nel reparto di Chirurgia le sue condizioni erano precipitate ed era stata trasferita in Rianimazione dove è deceduta dopo un paio di giorni. La procura di Mantova ha disposto l’autopsia sulla salma di una 90enne di Mantova per accertare le esatte cause del suo decesso. L’anziana era entrata in ospedale nel pomeriggio dello scorso 17 aprile, domenica di Pasqua; la diagnosi sarebbe quella di una appendicite acuta con peritonite. Una decina di minuti dopo il ricovero nel reparto di Chirurgia generale, il quadro clinico dell’anziana precipitava al punto che si rendeva necessario il trasferimento nel reparto di Rianimazione, dove è deceduta l’altro ieri. Dal referto medico risulterebbe che la causa del decesso sarebbe stato causato da una perforazione intestinale. Qualcosa però deve avere indotto la procura di Mantova ad approfondire la questione disponendo l’autopsia sulla salma della 90enne. L’incarico dovrebbe essere conferito nelle prossime ore a un perito dell’Istituto di Medicina Legale di Verona, che sarà chiamato ad accertare che non via siano state eventuali negligenze da parte di chi ha seguito la paziente