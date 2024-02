Piubega: il sindaco Zinetti resta in corsa

PIUBEGA Il sindaco Maria Cristina Zinetti resta in campo e si candida anche per le elezioni amministrative della prossima primavera. A darne conferma è lei stessa, che spiega come sia intenzionata a proseguire il cammino intrapreso finora portando a termine quanto iniziato nel corso del quinquennio amministrativo che sta per concludersi, e dare di conseguenza il via a nuove opere e iniziative per la cittadinanza piubeghese.

«Mi rimetto a disposizione della cittadinanza per il secondo mandato – afferma Zinetti -. Lo faccio con orgoglio, con l’impegno e con la forza che ho sempre avuto in questi anni, anche nei momenti più bui della pandemia che ci ha visti tutti coinvolti nel passato recente. La mia ricandidatura è una scelta condivisa con la squadra “Insieme si può”, che non ha mai mancato di sostenermi in questi cinque anni. Il nostro è un gruppo coeso che vuole proseguire questa avventura – conclude la sindaca in carica – per completare il cammino amministrativo che abbiamo intrapreso nel 2019».

Dal canto proprio anche la minoranza si sta muovendo. Nel corso delle ultime settimane il gruppo che cinque anni fa vide candidato l’ex sindaco Stefano Arienti si è riunito per discutere il da farsi in vista del prossimo appuntamento con le urne. Per ora decisioni definitive, in seno alla minoranza, non sarebbero state prese, ma la squadra è al lavoro sui nomi che potrebbero correre.