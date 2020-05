Catturati gli autori dei furti a Bagnolo: sono tre sedicenni italiani

BAGNOLO I carabinieri di Bagnolo San Vito hanno denunciato tre minori, italiani, sedicenni, poiché ritenuti responsabili di due furti in esercizio commerciale, commessi durante il lockdown, nottetempo e a volto travisato. Il primo è accaduto lo scorso 17 marzo, presso la ricevitoria/tabacchi di Bagnolo San vito che si trova in Strada Romana Zuccona. In quella circostanza, i giovani hanno portato via un bottino consistente fatto di stecche di sigarette, per un valore di oltre settemila euro, ed il fondocassa che ammontava a poco più di cinquecento euro. L’altro furto invece risale al successivo 29 marzo presso il Circolo ACLI di San Biagio dove, dopo aver squagliato una finestra in plexiglass, sono stati rubati superalcolici, per un valore di duecento euro e trenta euro, in monete, custodite nel registratore di cassa. Tale ultimo furto aveva particolarmente colpito l’opinione pubblica in considerazione degli scopi e delle finalità dell’associazione. A tradire i ragazzi è stato in primis l’abbigliamento indossato al momento dei colpi e ripreso dai sistemi di videosorveglianza. Al resto ci hanno pensato i carabinieri che in maniera certosina hanno ricostruito nei particolari entrambi gli eventi.