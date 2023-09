Calcio 2a categoria – L’Acquanegra ha esonerato Vighi: il nuovo allenatore è Luca Leoni

Acquanegra Colpo di scena in casa Acquanegra: Luca Leoni è il nuovo allenatore della prima squadra al posto di Cristian Vighi, che era tornato questa estate in biancazzurro, ma è stato esonerato lunedì sera dopo appena due giornate di campionato nelle quali l’undici del Chiese ha pareggiato (1-1) il derby sul campo della Cannetese e quindi ha perso in casa (0-2) l’altra sfida tutta mantovana contro il Casaloldo. Ex giocatore del Casalromano, di cui il papà Claudio è stato presidente, Luca Leoni si è messo in bella evidenza nella sua prima esperienza da allenatore all’Oratorio Gambara. «Siamo partiti con l’intento di far bene in campionato – spiega il presidente Massimo Botturi – siamo solo alla seconda giornata e spiace aver dovuto prendere una simile decisione, ma bisognava cambiare per riportare la calma nello spogliatoio. Domenica c’è stata un po’ di maretta. I giocatori adesso non hanno più alibi e nella prossima partita, in casa del Castello Ostiano, devono fare risultato. C’è tutto il tempo per rimettersi in sesto e disputare un torneo di primo piano».