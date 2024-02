Come fare turismo sui colli: prende il via il corso con appuntamenti a Volta, Monzambano e Ponti

ALTO MANTOVANO – Le amministrazioni di Volta Mantovana, Monzambano e Ponti sul Mincio, in collaborazione con Garda Turismo, promuovono quattro pomeriggi formativi, dedicati alle attività che hanno un legame con il turismo o che vogliono crearlo, con un approfondimento, in particolare, per il territorio che comprende proprio i comuni collinari coinvolti nel progetto.

I tre enti locali hanno deciso di organizzare il ciclo di incontri indirizzati alle persone interessate alla suddetta tematica e alle strutture ricettive della durata di quattro ore. I momenti si svolgeranno tutti dalle 14 alle 18: la prima data sarà il 21 febbraio nella sala civica di palazzo Gonzaga, sede del municipio di Volta. Ed ancora, il 27 febbraio, il 5 ed il 12 marzo presso le Cantine Colli Morenici di Ponti sul Mincio.

Nello specifico, per l’incontro inaugurale, è previsto un focus su “Come organizzare la colazione ed un menù accattivante per una realtà turistica e come intercettare l’ospite appassionato al turismo enogastronomico”. A seguire, il 27 febbraio, lo speech dal titolo “Come creare un’esperienza turistica di successo all’interno del territorio delle colline moreniche”; il 5 marzo, invece, tutto su “Le nuove potenzialità nel mondo digital del turismo con approfondimento sull’intelligenza artificiale”; infine, il confronto su “Come creare una locazione turistica seguendo semplici passaggi e le diverse strategie per trarre profitto da questo business turistico”.

Per maggior informazioni è possibile rivolgersi ai Comuni organizzatori.