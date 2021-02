Sermide e Serravalle – Novità nelle Rsa: una stanza gonfiabile per le visite

SERMIDE Una struttura gonfiabile per consentire le visite in sicurezza ai famigliari degli ospiti, in uno spazio confortevole e adeguatamente riscaldato: è questa la soluzione progettuale adottata dalla Fondazione Salutevita per le case di riposo di Sermide e di Torriana di Serravalle a Po. La novità entrerà in funzione da marzo, insieme ad altre iniziative volte a rendere il più semplice possibile un incontro tra gli anziani ospiti e i parenti, nel rispetto delle normative Covid vigenti.

La struttura gonfiabile assicura la separazione tra ospiti e visitatori permettendo, attraverso un sistema di interfono, il dialogo e l’incontro. La struttura è fornita di impianto di riscaldamento e raffrescamento, perfettamente illuminata, in materiale PVC e poliuretano perfettamente lavabile e disinfettabile. A breve saranno comunicate ai congiunti le modalità di prenotazione degli incontri e le procedure per accedervi.

«In questi mesi il personale della fondazione si è adoperato per alleviare questa solitudine forzata mettendo in atto diverse iniziative per consentire la continuità della relazione con i propri cari tenuto conto dei limiti dettati dall’utilizzo delle videochiamate – fanno sapere dalla Fondazione Salutevita – La soluzione che si è inteso intraprendere è la creazione di uno “spazio protetto e sicuro” dove è possibile avere un contatto diretto nel rispetto di protocolli finalizzati ad assicurare il contenimento del rischio per tutti».