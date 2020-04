Gallera: “Non uscite di casa con i bambini, i dati ci danno ragione”. Contagiati, Mantova più 48

MILANO – “Non possiamo permterci scivoloni proprio adesso: ho visto qui nel parco dietro al Palazzo della Regione alcuni genitori con i figli. Non va bene. Oggi sono pochi, domani un pò di più e il giorno dopo ancora di più. Così vanifichiamo il lavoro fatto fino adesso”. L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera critica, ancora una volta, la delibera del Vinimale chimando all’ordine i lombardi leggendo, tra l’altro, i dati dei contagiati di oggi – primo aprile – che in efffetti dimostrano che le restrizioni stanno portando i risultati ottenuti. “Stiamo riscontrando un trend positivo soprattutto per quanto riguarda gli accessi ai Pronto soccorsi, diminuiti. E i dimessi, che se pur di pochissimo, superano quello dei ricoverati. Dobbiamo quindi andare avanti così, perchè è questa la strada giusta”.

I DATI COMPLESSIVI

MANTOVA 1736 +48

CONATAGIATI 44.773 +1565

RICOVERATI 11.997 +44

DECEDUTI 7593 +394

I DATI PER PROVINCIA

BERGAMO 9039 + 336

BRESCIA 8528 +231

COMO 1157 +56

CREMONA 3941 +72

LECCO 1516 +46

LODI 2157 +41

MONZA BRIANZA 2583 +81

MILANO 9622 +611

VARESE 937 +611

PAVIA 2180 +47

SONDRIO 484 +12