Asolana stretta e pericolosa, ma l’ampliamento è lontano

ALTO MANTOVANO – “L’intervento di ammodernamento della strada statale 343 da Asola ad Acquafredda potrà trovare attuazione compatibilmente con le future disponibilità finanziarie che verranno rese disponibili nei prossimi contratti di programma”. In altre parole, gli appelli per i lavori di ampliamento dell’Asolana sono noti, ma i lavori potranno essere realizzati se e quando verranno messi a bilancio i fondi necessari.

A dirlo è l’Anas, ovvero la società statale proprietaria dalla statale che nasce a Parma e finisce a Montichiari e che, appunto, scorre anche in provincia di Mantova.

Il tratto in questione, per il quale ormai da decenni si susseguono appelli per l’ampliamento, è quello compreso nel tratto che parte da Asola, passa nel territorio comunale di Casalmoro e poi finisce ad Acquafredda, in provincia di Brescia. Quello in questione è un tratto di strada perfettamente rettilineo, ma anche molto stretto. Nel corso degli anni vi si sono verificate decine di incidenti: dai camion usciti dalla carreggiata e finiti nel fosso senza particolari conseguenze – se non rallentamenti e caos per il traffico – fino a diversi incidenti mortali che hanno viste coinvolte sia automobili sia motociclette.

Come si diceva, negli anni i Comuni di Asola, Casalmoro e Acquafredda, così come pure le Province di Mantova e di Brescia, hanno lanciato innumerevoli appelli e hanno organizzato numerosi incontri operativi finalizzati a trovare le risorse e gli accordi per arrivare al tanto richiesto ampliamento.

Finora però non se n’è fatto nulla e di concreto c’è ben poco. Nel 2021 tutta l’Asolana è tornata nelle mani di Anas, che a livello nazionale gestisce poco meno di 32mila chilometri di strade. Come specifica una nota della società, contattata da la Voce di Mantova, il tratto tra Asola e Acquafredda è stato riasfaltato negli ultimi mesi, con gli interventi più recenti che risalgono a ottobre e novembre scorsi. Ma per il tanto desiderato ampliamento, evidentemente, ci sarà ancora da aspettare. Quanto, anche solo a spanne, al monento non è dato sapere.