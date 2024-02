Dal Comune di Sermide e Felonica un nuovo spazio giochi inclusivo

SERMIDE E FELONICA – In queste settimane, grazie al contributo di Regione Lombardia recentemente ottenuto dal Comune di Sermide e Felonica, sono stati completati i lavori di riqualificazione del parco giochi del “Parco Marinella” di Sermide, realizzando così un parco giochi inclusivo.

«Il nuovo parco sarà il terzo parco giochi con attrezzature inclusive presente nel nostro comune, aggiungendosi a quello di Viale Rinascita adiacente alla Scuola dell’Infanzia ed al parco di Felonica recentemente riqualificato nel corso del 2022 – ha spiegato il sindaco Mirco Bortesi – L’intervento ha comportato la sostituzione di giochi ormai obsoleti, l’installazione di nuove strutture ludiche e l’adattamento della piattaforma di cemento preesistente per creare un’area facilmente accessibile anche a persone con ridotta capacità motoria, dotata di pavimentazione anti-trauma».

Il costo complessivo dell’intervento è stato quantificato in circa 45mila euro, di cui 30mila finanziati da Regione Lombardia e il resto proveniente dai fondi comunali.

«In concomitanza con l’esecuzione dei lavori – aggiunge il sindaco – si è colta l’occasione per introdurre nuove attrezzature e potenziare i parchi di Via Quasimodo, Piazza de Amicis a Moglia e nel parco adiacente alla chiesa di S.Croce. Si è provveduto inoltre a realizzare un’area fitness con nuove attrezzature nel Parco Falcone e Borsellino adiacente al Palazzetto dello Sport. Quando le condizioni meteorologiche saranno più favorevoli, si provvederà ad inaugurare».