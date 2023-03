Commessaggio – Furto in un’azienda agricola: bottino da 30mila euro

Commessaggio Furto in un’azienda agricola di Commessaggio dove sono spariti strumenti agricoli per un totale di 30mila euro. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri.

Con la crisi e il brusco aumento dei costi anche gli strumenti agricoli sono diventati un ghiotto bottino per i malviventi. E proprio un’azienda agricola di Commessaggio è finita nel mirino dei soliti ignoti l’altra notte: stando a quanto emerso i ladri si sarebbero introdotti in una rimessa dove erano stati lasciati i mezzi agricoli. Proprio da lì la banda avrebbe asportato un’antenna Gps: un singolo strumento ma dall’elevato valore economico. Come detto, si parla infatti di un bottino di circa 30mila euro.

Dall’azienda non sarebbero spariti, in base ad un primo sopralluogo, altri macchinari. Sul fatto stanno ora indagando i carabinieri che stanno cercando di risalire agli autori del colpo. Ad accorgersi del furto subito sono poi stati al mattino dopo i proprietari che hanno subito sporto denuncia ai carabinieri della stazione locale.

Il macchinario asportato dall’azienda di via Tessaglie sarebbe per fortuna coperto da polizza assicurativa.