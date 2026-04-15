Asola, arrestato 61enne: aggravata la misura cautelare dopo le violazioni, finisce in carcere a Mantova

ASOLA – Nel pomeriggio di ieri, 14 aprile, i Carabinieri della Stazione di Asola hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo di 61 anni del posto, già sottoposto al divieto di dimora. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Mantova, ha disposto la sostituzione della misura con la custodia cautelare in carcere a seguito delle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte. Secondo quanto riferito, nelle ultime settimane l’uomo si sarebbe reso responsabile di diversi episodi di reati contro il patrimonio commessi tra Asola e le aree limitrofe, generando allarme sociale nella comunità locale. Al termine delle formalità di rito, il 61enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Mantova, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.