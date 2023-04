Comune riciclone, anche Gonzaga porta a casa il riconoscimento di Legambiente

Gonzaga Con il 90,5% di Raccolta Differenziata, Gonzaga ha ottenuto il riconoscimento di “Comune Rifiuti Free” nella classifica dei Comuni Ricicloni di Legambiente Lombardia, che premia Mantova come la provincia migliore in Lombardia per percentuale di differenziazione, pari all’86,6% su una media regionale del 73,2% (dati 2021).

Sono entrati nella graduatoria Rifiuti Free solo i Comuni che, oltre a raggiungere o superare il 65% di raccolta differenziata, hanno conferito meno di 75 kg per abitante all’anno di rifiuto secco non riciclabile. A Gonzaga, la percentuale di rifiuto indifferenziato è cresciuta dal 56,3% del 2020 al 57,1% 2021.

«È un dato positivo ma che possiamo migliorare separando con maggiore attenzione i rifiuti che non possono essere riciclati, e sono quindi destinati alla discarica, e quelli che invece possono essere rigenerati nell’economia circolare – spiega il sindaco di Gonzaga Elisabetta Galeotti – un’attenzione che possiamo attivare anche in fase di acquisto dei prodotti, selezionando i nostri acquisti in base alla quantità e alla tipologia di rifiuto che produciamo. È un modo importante per diventare cittadini attivi che agiscono nel quotidiano per orientare l’economia verso scelte sostenibili».

Va detto che, allargando il discorso, la provincia di Mantova si sta rivelando un territorio decisamente virtuoso per la raccolta differenza con alcuni comuni – uno su tutti San Giovanni del Dosso – che presentano da anni percentuali di altissimo livello». (nico)