Rivarolo Mantovano – Ciclabile “Oltre le Mura”: primi lotti entro l’estate

Rivarolo Mantovano Un intervento che, al di là dei vantaggi dal punto di vista della mobilità, punta anche a valorizzare il patrimonio architettonico e urbano di matrice gonzaghesca del territorio. In questo contesto si inseriscono i lavori alla ciclabile denominata “Oltre le Mura” che il Comune punta a completare – per quanto riguarda i primi due lotti – entro l’estate. Il progetto, spiega l’assessore Enrico Guarneri, è parte integrante della candidatura espressa dall’amministrazione al Bando regionale “Riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici”: un ampio programma che comprende anche la pavimentazione di piazza Finzi, con un impegno di spesa di 885mila euro circa di cui 647mila coperti dalla Regione. Interventi, quelli ora ripresi alla ciclabile “Oltre le Mura” per cui il Comune di Rivarolo spera di vedere realizzati i primi due lotti entro l’estate. L’intervento è parte di un progetto complessivo che mira a dare continuità alle percorrenze ciclopedonali, in parte esistenti attorno alle Mura gonzaghesche, raccordandole col vicolo del Chiodo e con la ciclabile di viale Risorgimento. Nel dettaglio verrà, infatti, realizzato il tratto che si estende da Porta Mantova al parcheggio della casa di riposo, ma più in generale l’intervento si inserisce nel potenziamento della percorrenza ciclabile territoriale, denominata “da Brezza a Vento”, che collega l’Oglio al Po. «Gli interventi – spiega il sindaco Massimiliano Galli – puntano alla valorizzazione del patrimonio architettonico e urbano che si esplica non solo nel restauro degli edifici monumentali, ma anche nella riqualificazione degli spazi pubblici del centro antico, con l’auspicio di rintracciare ulteriori fondi che consentano di operare all’interno di un quadro di riferimento generale, temporalmente raggiungibile».