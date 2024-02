Ospedale Montecchi, Cantoni (La Sinistra): incertezza e poca chiarezza sul futuro

SUZZARA – La “Sinistra per Suzzara”, per bocca del suo rappresentante, e consigliere comunale Andrea Cantoni, interviene nuovamente sulla questione dell’Ospedale Montecchi, dopo le ultime dichiarazioni del Tribunale del Malato che han seguito quelle dì CGIL-Funzione Pubblica. Un intervento in cui il consigliere di maggioranza non nasconde la sua inquietudine per quello che lui definisce un clima di incertezza e di poca chiarezza che traspare in modo evidente: «Vorremmo sinceramente capire, per gli utenti , le lavoratrici e i lavoratori dell’Ospedale ed i nostri concittadini tutti, il motivo per cui a quanto pare vi sarebbe un “impasse” nell’itinere della procedura di nuova assegnazione – afferma Cantoni – Ricordiamo anche che lo stesso Assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso, il 15 dicembre a Milano quando consegnammo la raccolta firme promossa in primis da Cgil Mantova insieme al Segretario Generale di Mantova Daniele Soffiati, al Consigliere Regionale del Pd Marco Carra, al coordinatore provinciale dei 5 stelle Andrea Fiasconaro e al sottoscritto in rappresentanza della Civica La Sinistra per Suzzara e di Sinistra Italiana -Alleanza Verdi/Sinistra, ci comunicò che in caso di “problematiche reiterate” di assegnazione aveva già dato disposizione all’ex Direttrice Generale di Asst di Mantova Azzi di preparare un eventuale “piano B”, un rientro della struttura ospedaliera di Suzzara nell’alveo dellAzienda Carlo Poma».