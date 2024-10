Conclusi i lavori di adeguamento sismico di un blocco dell’Istituto Superiore “Gonzaga”

CASTIGLIONE Conclusi in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, i lavori di adeguamento sismico di un blocco della Sede dell’Istituto Superiore “Gonzaga” di via Fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere.

Gli interventi, diretti e coordinati dal personale del Servizio Edilizia scolastica della Provincia, hanno interessato il corpo B della scuola superiore castiglionese, dove si trovano una quindicina di locali, tra aule e laboratori utilizzati per la didattica delle diverse materie.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 1.241.092 euro di cui 1.037.356 finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 100.000 derivanti da risorse proprie di bilancio della Provincia di Mantova e 103.735 finanziati dallo Stato con il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”.

L’intervento quindi per la gran parte è stato realizzato grazie al “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR) e nello specifico alla Missione 4; “Istruzione e ricerca”; Componente 1: “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili Nidi alle Università”; Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica.

L’adeguamento sismico ultimato nei primi dicci giorni di settembre 2024, è la conclusione di un miglioramento sismico, sempre finanziato con fondi PNRR, portato a termine a fine 2022 (allora furono spesi 410.000 euro).

A eseguire i lavori, iniziati nel mese di aprile dello scorso anno, è stata la ditta MOSCHINI COSTRUZIONI S.R.L. di Castiglione delle Stiviere.

Nel corso delle lavorazioni, per cause impreviste, è stata predisposta dal Direttore dei Lavori, l’architetto Massimiliano Baruffi, in accordo con il Responsabile del procedimento, l’architetto Igor Vezzoni del Servizio edilizia della Provincia, una variante che ha incrementato il costo di 101.902 euro.

L’incremento dell’importo contrattuale ha trovato copertura all’interno del quadro economico, utilizzando le economie da ribasso d’asta.

Durante le diverse attività del cantiere, l’attività scolastica non è mai stata interrotta: questo ha comportato inevitabili disagi per gli alunni, i docenti e in generale per tutto il personale della scuola.

“Ringrazio per la grande pazienza e comprensione i ragazzi, gli insegnanti e la dirigente dell’Istituto Gonzaga, la professoressa Leontina Veliana Di Claudio. In più occasioni – ricorda il presidente della Provincia Carlo Bottani oggi in visita nell’istituto – mi sono personalmente recato nella scuola per incontrare chi la vive ogni giorno. I problemi ci sono stati: con il sindaco di Castiglione e consigliere provinciale Enrico Volpi e tutto lo staff dell’Area edilizia dell’Amministrazione Provinciale abbiamo cercato di collaborare per risolverli insieme, e oggi restituiamo alla comunità di Castiglione un padiglione della scuola sicuro e perfettamente a norma. Stiamo intervenendo su altri blocchi del Gonzaga proprio per rendere sempre più moderna ed efficiente l’intera struttura e contiamo entro la metà del prossimo anno di ultimare il tutto”.