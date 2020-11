Covid, da Sara Malagola attacco al sindaco Torchio

BOZZOLO – La gestione dell’emergenza Covid nel comune di Bozzolo da parte dell’amministrazione non è andata giù a Sara Malagola: il consigliere comunale di opposizione non ha gradito, ha spiegato, «come è stata gestita la celebrazione del 4 novembre, andata in scena in modo molto simile a quelle degli altri anni quando la stessa prefettura aveva vivamente sconsigliato celebrazioni di ogni sorta. Purtroppo ci ritroviamo a essere uno dei paesi mantovani che subisce i maggiori rialzi del contagio e forse serviva un po’ più di attenzione. Pensiamo anche alle leve dei 18enni in settembre, altrove vietate e qua permesse». Ma un attacco viene riservato, dall’esponente della minoranza, al sindaco Giuseppe Torchio su un punto ben preciso: «Non ho gradito – conclude la Malagola – il fatto di tirare in ballo l’ospedale, pur rimarcando che i contagi non dovrebbero arrivare da lì: significa comunque alimentare un sospetto, che in questo momento va evitato. A mio avviso il Comune deve mandare in giro gli agenti della Polizia Locale e, se necessario, elevare delle contravvenzioni. Sarà una mossa impopolare, ma in questo momento bisogna solo e esclusivamente pensare alla tutela della salute e dei cittadini».