MANTOVA Lo staff della Nazionale Italiana Femminile, guidato da Andrea Di Giandomenico, ha convocato la mantovana Michela Merlo per il raduno a Parma, in preparazione al match contro la Scozia, in calendario a Glasgow sabato alle 18. La partita è valida per la terza giornata del Women’s Six Nations 2021. Michela, in forza al Calvisano, sostituisce Giada Franco che ha accusato un problema alla caviglia sinistra.