L’emergenza Covid obbliga l’Urp a ricevere solo su appuntamento

VIADANA – In riferimento allo sviluppo e all’evoluzione dell’emergenza Covid-19 a partire da domani, lunedì 9 novembre, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Viadana, situato in Galleria Bedoli riceverà la cittadinanza esclusivamente tramite appuntamento e sarà aperto da lunedì a venerdì mattina dalle ore 9 alle 12.30.

Per prenotare i cittadini viadanesi possono contattare i recapiti telefonici ai numeri 0375 786307 o 0375 786308; per residenza 0375 786303 o 0375 786221; per lo sportello tributi, aperto ogni martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12 occorre telefonare ai numeri 0375 786303 o 0375 786211.

Contestualmente l’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”, una realtà che interessa i Comuni di Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall’Argine e Viadana, ricorda la possibilità di usufruire del numero unico per l’attivazione della rete di supporto, un canale di supporto disponibile telefonando allo 0375 786257.

Il servizio – (che prevede, in base alle varie necessità del cittadino, la possibilità di effettuare assistenza domiciliare, o provvedere all’acquisto di farmaci o di generi alimentari) in questione è rivolto a over 65, persone disabili o in condizioni di difficoltà, e comunque a soggetti in situazione d’isolamento e privi di una rete di sostegno.