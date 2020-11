Ladri in azione la scorsa notte: rubato un Fiat Fiorino davanti a un bar a San Martino

SAN MARTINO – Il periodo di lockdown non ha fermato i ladruncoli che ancora imperversano nella nostra provincia: nei giorni scorsi vi abbiamo dato conto dei raid di Villimpenta e a Torriana di Serravalle a Po e nella notte tra venerdì e sabato i malviventi hanno colpito a San Martino dall’Argine dove, davanti a un bar, è stato asportato un furgoncino Fiat modello Fiorino, di colore arancione.

Indagini ovviamente in corso da parte dei carabinieri così come a Viadana dove alcune persone, sempre nella notte tra venerdì e sabato, sono state viste fuggire di corsa da un negozio del centro. In questo caso però non si sarebbero verificati furti.