Il Comune di Curtatone ha approvato il bilancio senza rincari per i cittadini, Longhi: “Lavoro non facile”

CURTATONE- Il consiglio comunale di Curtatone ha approvato il bilancio di previsione: un esercizio che risente dei problemi economici che tutto il Paese sta affrontando ma che è stato chiuso senza intaccare le tasche dei cittadini continuando a garantire i servizi già offerti. Tra i maggiori investimenti futuri le opere pubbliche.

«Quest’anno ci siamo presi più tempo per presentare il bilancio per riuscire a chiudere – esordisce il vicesindaco ed assessore al bilancio Federico Longhi -. Un bilancio che è stato difficile completare per i rincari dell’energia, il costo del credito bancario ed altre voci che hanno portato ad un aumento di molti capitoli di spesa senza avere un’adeguata copertura. É stato fatto un lavoro certosino per valutare dove fosse possibile razionalizzare». Tra le maggiori spese che l’Ente ha dovuto affrontare i costi del personale e gli aumenti del sociale – in particolare per far fronte al caro-energia – ed i costi dei trasporti.

Difficoltà che, come sottolineato da Longhi, l’amministrazione ha cercato di affrontare con la ferma convinzione di non andare a gravare ulteriormente sui cittadini. Un’operazione che ha così consentito al Comune di avere un bilancio solido che si attesta a 28milioni di euro di cui 11milioni di spesa corrente con investimenti pari a 11.120.000 euro. Cifra, quest’ultima, che sarà indirizzata principalmente ad opere pubbliche e manutenzioni varie da realizzare sul territorio comunale.

Basso anche il tasso di indebitamento del Comune che si ferma allo 0,48% su un massimo consentito del 10%. Notizie positive anche per la cittadinanza per cui le tariffe sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

Ora, dopo l’approvazione del bilancio di previsione, l’amministrazione si appresta a chiudere il bilancio consuntivo che dovrebbe essere presentato indicativamente nel mese di aprile.