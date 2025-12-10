Da Milano il nuovo direttore della Chirurgia dell’Oglio Po

OGLIO PO Il medico Andrea Bondurri, classe 1974, sarà dal marzo 2026 il nuovo direttore della Chirurgia dell’ospedale Oglio Po. Specialista nelle patologie del colon-retto, nei tumori e nella chirurgia addominale, da diciassette anni opera all’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano, dove guida la Chirurgia Colo-Rettale.

Il direttore generale Ezio Belleri e il direttore sanitario Francesco Reitano hanno accolto la sua nomina sottolineando l’importanza del suo ruolo per il rilancio della chirurgia dell’Oglio Po. «Ringraziamo il dottor Matteo Molfetta per il lavoro che sta svolgendo come facente funzioni in questo periodo di transizione dopo il pensionamento dell’ex direttore Guglielmo Giannotti».

Professore a contratto all’Università degli Studi di Milano, Bondurri ha maturato esperienze internazionali, fra cui stage a Strasburgo e in Guadalupa, e una recente missione di sei mesi con Emergency in Sierra Leone, dove ha operato spesso come unico chirurgo in un contesto di gravi emergenze traumatiche e pediatriche. Dal 2007 è membro della Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale, di cui è stato referente lombardo ed esponente del direttivo.

Cofondatore e segretario dell’associazione scientifica “Missto”, porta avanti progetti di ricerca e collaborazioni con le associazioni delle persone con stomia. Il gruppo ha redatto le linee guida nazionali per la gestione delle enterostomie e urostomie e conduce uno studio per prevenire la disidratazione dopo ileostomia, una delle principali cause di rientro in ospedale.

In merito al futuro incarico, Bondurri ha dichiarato: «Il primo obiettivo è conoscere i nuovi colleghi e valorizzare le abilità che già esistono per farle emergere con più forza. Cercherò di mettere a disposizione dell’Oglio Po le competenze tecniche, organizzative e relazionali che ho acquisito negli ultimi vent’anni, valorizzando il lavoro multidisciplinare e la collaborazione con le altre discipline. Anche se per me è una realtà sanitaria e socio sanitaria nuova – sottolinea Bondurri – so che l’ospedale Oglio Po è un riferimento importante per i cittadini dell’area casalasco viadanese. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova ed importante esperienza professionale».