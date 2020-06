Dal Comune 140mila euro a sostegno delle imprese nel post Covid

S.GIORGIO BIGARELLO – Un impegno di spesa di circa 140mila euro per l’adozione di una serie di misure a sostegno delle attività economiche produttive del territorio: questo il provvedimento della Giunta Comunale di San Giorgio Bigarello per il tessuto imprenditoriale comunale. L’atto di indirizzo risponde alle evidenti difficoltà economiche dettate dalla situazione di emergenza sanitaria e prevede sia la riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IMU per negozi, botteghe e laboratori a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, sia la riduzione di due punti percentuali per le stesse categorie catastali concesse in locazione, a condizione che il locatario riduca il canone d’affitto 2020 del 50%.

Prevede, inoltre, l’azzeramento della quota di competenza comunale per gli immobili rientranti nelle categorie degli immobili degli agriturismo, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei b&b, dei residence, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

A complemento delle misure governative sull’azzeramento delle tassazioni relative all’occupazione del suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020 è stata disposta l’esenzione, per l’intero anno, dal pagamento dell’occupazione di aree pubbliche da parte di esercenti attività commerciali nell’ambito dei mercati comunali settimanali.

A queste misure, si aggiunge poi l’esenzione dal pagamento della quota fissa TARI per i mesi di marzo, aprile e maggio delle attività commerciali e produttive elencate nella delibera di Giunta, oltre che delle scuole pubbliche e private e degli immobili comunali occupati da associazioni e onlus. Come dichiara l’Assessore alle attività economiche e produttive Alberto Germiniasi : «L’attenzione dell’amministrazione comunale, durante questo periodo di emergenza, è stata rivolta non solo ai cittadini con tutte le misure di sostegno al reddito messe in atto per fronteggiarla, ma si interessa anche degli imprenditori, dei commercianti, degli artigiani che operano nel territorio e che, nei mesi scorsi, hanno subito pesanti ripercussioni sulle loro attività. Il sostegno amministrativo a chi genera, con le proprie attività, economia e lavoro a San Giorgio Bigarello, vuole rappresentare una indicazione importante e necessaria per incoraggiare la ripartenza di tutti quelli che “fanno impresa” nel nostro territorio: sia per chi gestisce le proprie attività negli immobili proprietari, sia per chi concede in locazione gli immobili, a patto che riduca il canone d’affitto per l’anno 2020 del 50%».