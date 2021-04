Di Maio “Governo si confermi compatto nel sostegno al Recovery Plan”

ROMA (ITALPRESS) – “Tutti insieme come forze politiche e come cittadini italiani dobbiamo essere compatti nel sostenere il Piano nazionale di ripresa e resilienza che il premier Mario Draghi presenta oggi in Parlamento”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, oggi in visita a Dubai.

“L’approvazione in Consiglio dei Ministri è stato un grande segno di unità di questo governo che è nato per affrontare una crisi pandemica ed economica senza precedenti – ha aggiunto -, e lo stiamo facendo con determinazione, con compattezza e con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli italiani dopo una pandemia che ha devastato la vita di molti e ha creato anche problemi alle imprese”. “Se investiamo in digitale e ambiente nei prossimi anni avremo più posti di lavoro”, ha spiegato il ministro.

