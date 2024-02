Acqua al cloro a Cappelletta, Tea replica: valori nella norma

BORGO VIRGILIO – I valori di legge: dopo le segnalazioni arrivate dalla frazione di Cappelletta nel Comune di Borgo Virgilio, Tea ha voluto rassicurare la cittadinanza spiegando anche che l’odore può essere riferito al disinfettante utilizzato nella rete che ha la particolarità di dissolversi a contatto con l’aria.

«Abbiamo prontamente fatto intervenire i nostri tecnici dopo le segnalazioni degli abitanti di Cappelletta – fanno sapere dall’ente gestore della rete idrica – Tecnici che sono intervenuti per i campionamenti e per verificare se nella rete sussistano eventuali anomalie. Un campionamento è stato effettuato lunedì e uno stamattina (ieri ndr). Entrambe le analisi hanno evidenziato che la concentrazione di cloro è ampiamente al di sotto dei limiti di legge. Facciamo notare che, talvolta, può essere percepito odore di biossido di cloro, il disinfettante naturale utilizzato nella rete, ma esso evapora a contatto con l’aria».

Nella nota inviata ieri Tea ha voluto sottolineare che che l’acqua distribuita attraverso la rete acquedottistica che serve Cappelletta fa parte del bacino idrico integrato che la emunge dai serbatoi di Borgo Pomilio; bacino che serve diversi comuni – soprattutto della zona della Grande Mantova – oltre Borgo Virgilio tra cui Mantova, Curtatone e Castellucchio, per citarne alcuni: «L’acqua distribuita in rete – prosegue la nota – è costantemente monitorata dal nostro laboratorio di analisi accreditato e ogni giorno verifichiamo che i parametri siano conformi e che venga distribuita un’acqua sicura e controllata».

In ogni caso Tea ha comunque ribadito, per potere rassicurare maggiormente i cittadini della frazione di Borgo Virgilio, che la situazione resta comunque monitorata al fine di intervenire subito in caso di segnalazioni: «Vorremmo però aggiungere – dicono dall’ente gestore dell’acquedotto – che non ci sono lavori in corso nella zona tali da provocare variazioni delle caratteristiche organolettiche dell’acqua e che non abbiamo effettuato lavaggi recenti».