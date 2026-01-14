Deve scontare 4 anni e mezzo per violenza sessuale e altri reati: arrestato un 40enne rumeno di Commessaggio

COMMESSAGGIO Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Gazzuolo hanno dato esecuzione all’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Mantova a carico di un rumeno 40enne residente a Commessaggio. Il soggetto deve scontare la pena di 4 anni, 6 mesi e 6 giorni per i reati di lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale, minaccia e violenza sessuale. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Mantova, dove espierà la pena.