Imbrattamenti al parco di via Marche: denunciato un 18enne di San Giorgio

SAN GIORGIO BIGARELLO Lo scorso 29 settembre i residenti del comune di San Giorgio Bigarello si erano svegliati con una novità: nel parco pubblico comunale di via Marche ignoti, nottetempo, avevano imbrattato le gradinate con della vernice spray di colore blu, apponendo delle scritte contro Israele. Nella stessa giornata i Carabinieri della locale Stazione, attivati dall’Amministrazione Comunale, avevano iniziato un’attività di indagine, acquisendo anche i filmati della videosorveglianza pubblica presente.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico di un soggetto, deferendo all’Autorità Giudiziaria uno studente 18enne del luogo poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui.