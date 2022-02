Due anziani di Marmirolo senza cibo e al freddo si rivolgono ai carabinieri

MARMIOLO – Marmirolo Hanno fatto il 112 chiedendo aiuto ai carabinieri. La coppia di pensionati di Marmirolo che ha fatto la telefonata non aveva i ladri in casa o qualcuno che li minacciasse; semplicemente non ce la faceva ad arrivare a fine mese, letteralmente, non riusciva a sostenere le spese. Alla fine del mese mancavano ancora un paio di giorni e i due pensionati, italiani entrambi sui 70 anni, avevano sia il frigo che la dispensa desolatamente vuoti, ma non solo. I due anziani avevano finito il pellet per la stufa rimanendo al freddo e soprattutto avevano finito i soldi, al punto che non ne erano rimasti nemmeno per procurarsi un farmaco salva-vita.

Così hanno deciso di chiamare il numero unico di emergenza 112 per chiedere aiuto. La chiamata è stata passata ai carabinieri che hanno inviato una pattuglia a casa dei richiedenti per verificare la situazione che, per quanto potesse sembrare assurda, era purtroppo più che reale.

A quel punto i militari hanno contattato la Caritas, i cui volontari hanno quindi provveduto subito a consegnare alla coppia diversi generi alimentari e altri beni di prima necessità, mentre i carabinieri, intervenuti sul posto, hanno acquistato, pagando di tasca propria, sia il farmaco salva-vita necessario a uno dei due anziani, che quattro sacchi di pellet, oltre, naturalmente ad avvisare i servizi sociali del Comune, ai quali la coppia non si sarebbe mai rivolta. Da quel che risulta i due, entrambi titolari di pensione minima, sarebbero stati costretti ad affrontare negli ultimi tempi delle spese piuttosto consistenti che ne avrebbero prosciugato tutti i risparmi. Quando rimasti completamente al verde si sono anche resi conto che non solo non ce l’avrebbero fatta ad arrivare al giorno del ritiro della pensione, ma che non sarebbero arrivati neanche a fine mese a quel punto non hanno visto altra via d’uscita che chiedere aiuto ai carabinieri, che come sempre non hanno esitato a dare loro una mano.