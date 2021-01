Tennis tavolo Serie A1 femminile – La Brunetti si rinforza con Sofia Zhang

CASTEL GOFFREDO Colpaccio Brunetti in vista dell’imminente nuova stagione. Il club di Castel Goffredo ha tesserato la 21enne cinese naturalizzata spagnola Sofia Zhang. «Dopo aver avuto la sicurezza – spiega il gm Franco Sciannimanico – che la cinese Wang Chang, la nostra numero uno, non sarebbe arrivata a causa della pandemia, ci siamo mossi sul mercato. Non pensavamo di trovare molto, e invece siamo riusciti a ingaggiare Sofia: mancina, numero 124 al mondo, n. 5 tra le Under 21 e compagna di squadra in Nazionale della nostra Maria Xiao. Non è un ripiego, bensì una certezza. Poi ovviamente vedremo i risultati, ma questo permetterà a Gaia Monfardini, Arlia e Armanini di giocare tranquille, senza avere la pressione che il risultato dipenda da loro. Abbiamo fatto uno sforzo in più perché ci teniamo che la Brunetti sia all’altezza della situazione, poi il risultato finale sarà quello che sarà. Con Zhang siamo più tranquilli: possiamo giocarcela fino in fondo. E vinca il migliore».

Sofia Zhang fa parte della Nazionale maggiore spagnola da quando aveva 16 anni. Ecco alcuni dei suoi migliori risultati ottenuti nelle due ultime stagioni: quarti di finale senior e semifinali di doppio al Bielorussia Open, semifinali U21 al Canada Open, 2° posto U21 all’Oman Open e vincitrice del titolo nazionale spagnolo in singolare, doppio e doppio misto. Sarà a disposizione di coach Laghezza per il debutto della Brunetti in campionato giovedì 21 al PalaMazzi con il Norbello (ore 18). La sfida sarà a porte chiuse, ma la società organizzerà per i tifosi una diretta sulla propria pagina Facebook.