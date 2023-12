Basket serie C m – San Pio X, due punti sotto l’albero? Domani gli Stings sfidano il Gussago

Mantova Ultimo appuntamento del 2023 per il San Pio X. Oggi alle 18.30, i ragazzi di coach Marco Gabrielli sfidano in trasferta Casalmaggiore per regalarsi un Natale sereno e per continuare a credere nell’accesso diretto ai play off. I virgiliani sono reduci dall’importante successo della settimana scorsa contro Manerbio, che ha rilanciato in classifica il club biancorosso portandolo a 12 punti, a -4 dal terzo posto occupato da Somaglia. Il ritorno alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive ha dato la giusta energia a capitan Malagutti e compagni, in vista di quello che sarà un altro scontro diretto da non fallire per tenere vivo il sogno degli spareggi per la serie B. Casalmaggiore è a 12 punti proprio come il San Pio X. Il centro Gianluca Colla: «Ci aspetta una partita molto importante contro una squadra che ha i nostri stessi punti. Dobbiamo chiudere il 2023 nel migliore dei modi e per farlo è necessario riproporre l’ottima prova difensiva vista domenica scorsa. Occorre fare qualche passo in avanti a livello offensivo. Casalmaggiore ha individualità importanti e gioca ad alti ritmi ed è per questo motivo che dovremo essere pronti ed efficaci nelle transizioni difensive. Solo così riusciremo a vincere e a rimanere attaccati al treno delle prime tre posizioni della classifica».

Chiudere il 2023 con una vittoria, e prendersi una rivincita contro l’unica squadra che li ha battuti in questa prima metà di stagione, è l’obiettivo dichiarato dei Jb Stings, che domani alla Tea Arena (tip off alle ore 18) affrontano Gussago. A presentare il match il general manager biancorosso Gabriele Casalvieri: «Sicuramente la squadra ha voglia di rivincita. I ragazzi aspettano questa partita con la giusta determinazione per riscattare il passo falso dell’andata. Gussago è una squadra che sta giocando bene e ha quattro atleti (Roljic, Zorat, Veronesi e Fossati) in doppia cifra. Dobbiamo fare una grande partita soprattutto in difesa. Se riusciremo a contenerli e a mettere sul parquet la giusta energia, sono convinto che riusciremo a fare quello che vogliamo e a riscattare il ko subito in casa loro. Quella partita è stata l’unica in cui abbiamo giocato sottotono e sotto il nostro livello». Il dirigente dei JB ha poi spiegato quanto, a suo modo, sia stata importante la partita dell’andata: «Quel passo falso ci ha fatto capire che ogni incontro va giocato al massimo. Nessuno ti regala niente, anche se nel tuo roster ci sono giocatori di categoria superiore. Contro di noi tutti ci tengono a fare bene e tutti vogliono metterci in difficoltà. Sono convinto che da quella gara sia nata la nostra mentalità e il nostro modo di giocare e allenarci tutta la settimana con grande intensità e dedizione».