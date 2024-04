Elezioni a San Giorgio Bigarello, il centrodestra unito a sostegno di Daniela Sogliani

SAN GIORGIO BIGARELLO – «Un sistema sclerotizzato quello che a San Giorgio Bigarello vede da sempre alla guida del Comune la sinistra, per questo il centrodestra auspica in un vero cambio nelle politiche amministrative di questa importante cittadina alle porte di Mantova». È la nota congiunta con cui le segreterie provinciali di FdI, Lega e Forza Italia hanno formalizzato l’appoggio alla candidata Daniela Sogliani, l’ex assessore alla guida di una lista civica trasversale “Il Cambiamento”, con candidati e candidate molto conosciuti e rappresentativi del territorio, con professionalità attive e partecipi della vita di San Giorgio Bigarello. «La sfida nuova è quella di rendere tutto il territorio e i suoi residenti più partecipato e partecipativo, maggiormente collegato e coordinato», dichiara Daniela Sogliani. «San Giorgio Bigarello è un Comune in espansione, ma in talune zone si è trasformato in quartiere “dormitorio” con nuovi residenti totalmente estranei alla vita del paese; altre zone, in particolare le piccole frazioni, sono isolate, abitate da famiglie storiche di residenti». Parole a cui si sono accodati i segretari provinciali dei partiti di centrodestra. «Forza Italia ha colto la sfida della lista “Il Cambiamento” per battere lo storico governo locale di sinistra. Bisogna avere il coraggio di andare oltre i confini del consenso elettorale tradizionale di centrodestra, per questo appoggiamo convintamente la candidata Sogliani a cui auguriamo buon lavoro e un particolare “in bocca al lupo” a Gianmarco Balestriero, 21 anni, il nostro più giovane candidato consigliere, alla sua prima esperienza, che dimostra nel suo impegno una genuina passione politica», commenta Michele Falcone di Forza Italia. «In territori difficili come San Giorgio Bigarello sarebbe miope pensare di vincere rimanendo ancorati ai classici schemi politici che ci rappresentano a livello nazionale – osserva Paola Mancini di Fratelli d’Italia – E’ il momento di aggregare forze civiche e trasversali, con storie ed esperienze diverse ma con il solo obiettivo di dare a San Giorgio Bigarello un’amministrazione seria e competente. Daniela Sogliani ed il suo gruppo troveranno nei prossimi anni un’assicurata collaborazione dagli Enti superiori quali Provincia, Regione e Governo centrale». «Dopo una condivisione di obiettivi e di strategie, la Lega – afferma il consigliere regionale Alessandra Cappellari – ha deciso di sostenere Daniela Sogliani contribuendo alla formazione della lista con l’inserimento di persone capaci e competenti, da sempre sul territorio e a contatto con i cittadini, in grado quindi di intercettarne le necessità e diventare punti di riferimento nella futura amministrazione».

Matteo Vincenzi