Calcio Primavera – Il Mantova perde col Lumezzane (0-1) ma accede al secondo turno play off

SAN BENEDETTO PO Il Mantova esce sconfitto di corto muso dalla gara di ritorno del primo turno play off col Lumezzane, ma passa il turno grazie alla miglior posizione in classifica in campionato. I biancorossi torneranno in campo sabato 4 maggio per il secondo turno col Novara (gara d’andata in Piemonte).

Primo tempo di marca bresciana con il gol di Senatore a metà primo tempo che sblocca l’incontro. Nella ripresa i virgiliani alzano il ritmo e sfiorano diverse volte il pari, ma si trovano di fronte il muro Greco che nega più volte il gol a Lorenzini e compagni. Presente in tribuna anche il presidente biancorosso Filippo Piccoli, che a fine gara si è complimentato con mister Graziani per il passaggio del turno.

Il Mantova parte schiacciando sull’acceleratore e con Zaniboni scheggia la traversa. Al 10’ altra occasione biancorossa: Bovegno penetra in area e tenta la rovesciata, palla di poco sopra la traversa. Dopo la partenza a razzo, i virgiliani accusano il colpo e il Lumezzane ne approfitta: traversone di Resinelli per Senatore, ma l’attaccante non impatta col pallone. In ripartenza, capovolgimento di fronte con Bovegno che imbuca per Zago il quale, tutto solo davanti a Greco, si fa ipnotizzare. Al 26’ la sblocca Senatore che da due passi sbaglia il primo tap in, ma non il secondo. I bresciani ci credono, ma il Mantova non demorde: Compaore entra in area, supera Lorenzini con il tocco sotto, ma sul più bello arriva Stambolliu che toglie la palla dalla linea di porta. Al 38’ risponde il Mantova con Zago che a tu per tu con Greco sciupa l’1-1. Nella ripresa doppia occasione biancorossa: prima con Del Bar che scappa sulla sinistra e mette in mezzo per Bovegno, ma l’attaccante non trova l’aggancio; poi con Zago che, sempre dalla distanza, lascia partire un rasoterra fuori misura. Ultima occasione per il Lumezzane: il subentrato Mazzocchi si invola, ma Lorenzini in tuffo gli nega la gioia personale.

Così a fine gara mister Gabriele Graziani: «È stata una gara equilibrata come all’andata. Abbiamo sofferto la loro pressione all’inizio, come a Brescia. Nei due scontri, gli episodi l’hanno fatta da padrona ed i ragazzi hanno avvertito la tensione. Non sono abituati a giocare certi tipi di gare. Siamo comunque contenti per il risultato».