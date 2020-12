Fiamme dal camino, brucia il tetto Coppia di anziani resta senza casa

GOITO Dalla canna fumaria le fiamme si sono rapidamente estese al tetto che è andato completamente bruciato: ora l’abitazione al civico 86 di via Levata a Goito (in sostanza la provinciale Postumia) è stata dichiarata inagibile e, almeno per il momento, la coppia di anziani che vi abita è in pratica rimasta senza casa.

L’incendio si è sviluppato ieri verso le 20. In quel momento infatti la coppia di residenti nell’abitazione si è resa conto come il caminetto avesse qualcosa che evidentemente non andava. E così è stato sufficiente uscire un attimo in cortile per rendersi conto che la canna fumaria stava andando a fuoco. Subito i proprietari di casa hanno allertato i vigili del fuoco che, dal distaccamento di Mantova, si sono precipitati sul posto insieme ai carabinieri della stazione di Volta Mantovana. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco, però, le fiamme si sono propagate molto velocemente sul tetto realizzato in legno bruciandolo completamente. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso solamente a tarda notte. La casa è stata dichiarata inagibile e, almeno per il momento, i due proprietari sono ospiti da alcuni parenti.

Verso le 23 È stato necessario anche l’intervento dell’Enel dal momento che le fiamme hanno danneggiato pure parte della guaina di un cavo della linea elettrica pubblica.