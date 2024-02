Martedì 6 febbraio Mantova Segreta su Telemantova entrerà a Palazzo Municipale

MANTOVA Martedì 6 febbraio alle 21,10 andrà in onda la prossima puntata di Mantova Segreta su Telemantova (canale 77) dedicata al Palazzo Municipale in via Roma 39 a Mantova. Il conduttore Giacomo Cecchin ci poterà alla scoperta degli angoli più interessanti e suggestivi dell’edificio cinquecentesco che fu a lungo di proprietà di Scipione Gonzaga principe di Bozzolo. Nel 1819 fu acquistato dalla municipalità ed iniziarono una serie di restauri. Successivamente gli ambienti sono stati arricchiti con busti, arredi e segni che richiamano la storia politica e culturale della città.

Il palazzo è uno scrigno di testimonianze che si possono incontrare a partire dal corridoio dell’ingresso, poi sulle scale e nei vari angoli del palazzo, fino alle sale di rappresentanza.

Cecchin incontrerà nella Sala Consiliare il sindaco Mattia Palazzi e il presidente del consiglio comunale Massimo Allegretti che racconteranno curiosità ed aneddoti inerenti le esperienze personali e le vicende che hanno caratterizzato l’istituzione locale.