Rivalta, l’associazione porta i doni di Natale agli over 90 del paese

RIVALTA Per il quarto anno consecutivo il Centro Terza Età ha voluto ribadire la propria attenzione e affetto nei riguardi dei propri soci ultranovantenni in un momento complicato come l’attuale. Per questo motivo ieri mattina è stata riproposta dal sodalizio presieduto da Francesco Palladini un’iniziativa che sin dalla sua prima edizione ha raccolto ampi consensi. I tre esponenti del centro Cesare Maffezzoli, Silvano Mura e Claudio Savazzi, simpaticamente vestiti da Babbo Natale e da renne, hanno consegnato a casa di una trentina di ultranovantenni un pacco natalizio. L’iniziativa ha provocato grande gioia e un pizzico di stupore che si è poi trasformato in emozioni e in qualche sincera lacrima da parte di tutti gli anziani incontrati. «Ci sentiamo gratificati – affermano i tre volontari. Ancora una volta i nostri trenta ultranovantenni hanno dimostrato di apprezzare il gesto e in alcuni casi si sono rivelati addirittura increduli». (pb)