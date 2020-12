Mariana, installato il Postamat

MARIANA Nel più piccolo comune della provincia di Mantova, Mariana, è stato posizionato il primo e unico Postmat. «Un servizio che i marianesi aspettavano da tempo e che finalmente è arrivato, grazie al direttore delle poste di Mantova Pietro Sganzerla», ha commentato soddisfatto il sindaco Davide Ferrari.

Una comodità per i cittadini che erano soliti recarsi ad Asola o nei paesi limitrofi in cui viene erogato il servizio. Per l’installazione dell’Atm, l’ufficio postale di via Matteotti è rimasto chiuso al pubblico nella giornata di venerdì.

Il nuovo Postamat, di ultima generazione, può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro come anche dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Il dispositivo è dotato di monitor ad alta luminosità e di dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza. (rlf