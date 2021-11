Fibra ottica per le scuole ed il municipio

GAZZUOLO Connessione internet più veloce per gli uffici comunali e le scuole di Gazzuolo: questo grazie alla posa della fibra ottica predisposta dall’amministrazione comunale, grazie ad un accordo con Mynet, nei mesi scorsi e recentemente ultimata. Prossimamente sarà installato anche un ripetitore per portare la fibra anche nella frazione di Pomara.

L’obiettivo è quello di rendere sempre più efficienti gli edifici di proprietà comunale rendendo al contempo anche più rapide le operazioni da essi svolte: a questo è volto l’intervento di collegamento alla fibra ottica voluto dall’amministrazione comunale di Gazzuolo nelle scuole de territorio e nella sede municipale. I lavori, come spiegato dal primo cittadino Loris Contesini, sono stati realizzati grazie ad un accordo stretto dal Comune con Mynet, azienda leader nel settore che già ha effettuato e continua ad effettuare interventi analoghi in diversi territori della provincia di Mantova. Un’azione importante, come detto, che permetterà di avere una connessione internet più veloce ed efficiente.

Gli interventi non finiscono, però qui: entro fine anno sarà installato anche un palo smart che permetterà di portare la fibra anche nella frazione di Pomara; un ulteriore accorgimento per rendere il territorio sempre più al passo coi tempi.